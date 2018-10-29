Власти Якутии намерены до конца года найти способ построить Ленский мост

Якутск, , 05:29 — REGNUM Якутия интенсивно взаимодействует с Минтрансом РФ в поисках финансовой модели строительства моста через реку Лена. Глава республики Айсен Николаев выразил уверенность в том, что решение по этому вопросу должно быть сформировано до конца 2018 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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«Уверен, что в результате этой работы мы до конца года найдём определённые подходы к решению данной проблемы, которая волнует каждого из якутян», — сказал Николаев.

В качестве способов финансирования строительства Ленского моста рассматриваются прямое бюджетное финансирование, федеральная или региональная концессии.

«Я в августе встречался с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и достаточно долго рассказывал ему как раз о необходимости и перспективах строительства моста, какое значение имеет строительство моста не только для города Якутска, а в целом для развития экономики всего Северо-востока. Это обеспечение транспортной доступности всей западной части республики, вовлечение в оборот огромных территорий, снижение затрат на северный завоз», — подчеркнул важность реализации этого проекта Айсен Николаев.

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Как сообщало ИА REGNUM, проект возведения моста через реку Лена попал в план развития инфраструктуры РФ. Стоимость возведения мостового перехода в Якутии оценивается в 70−80 млрд рублей.