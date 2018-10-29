Пушков рассказал, что поняла Меркель на саммите в Стамбуле

Москва, , 05:14 — REGNUM Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал критические заявления в адрес канцлера ФРГ Ангелы Меркель, появившиеся в немецкой прессе после четырехстороннего саммита по Сирии в Стамбуле. Критики канцлера способны лишь на болтовню, написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.

Те, кто критикует немецкого канцлера за «слишком мягкое отношение» к Путину и Эрдогану, могут болтать, но не способны искать решения. Ни Германии, ни Евросоюзу в целом не удастся наладить ситуацию в Сирии без России и Турции, отметил сенатор.

«Меркель осознала: чем быстрее там наступит мир, тем меньше будет беженцев», — заключил Пушков.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября в Стамбуле прошел саммит по сирийскому урегулированию с участием лидеров России, Турции, Германии и Франции. После саммита в немецком журнале Bild Меркель упрекнули в чрезмерном дружелюбии к «авторитарным» президентам России и Турции.

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