Якутии нужны онко‑ и кардиодиспансеры: республика ждёт федеральные деньги

Якутск, , 05:17 — REGNUM Руководство Якутии пытается добиться выделения средств из бюджета страны на финансирование строительства в республике двух важных объектов здравоохранения — онко‑ и кардиодиспансера. А пока заболевших раком людей в регионе вынуждены лечить в условиях, не отвечающих никаким нормам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Якутии.

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Старое здание онкодиспансера осмотрел во время объезда глава республики Айсен Николаев. Он пришёл к выводу, что помещения, где распложен этот объект, абсолютно не приспособлены для оказания медицинской помощи: лифта нет, палаты и операционные тесны, коридоры узкие.

«Условия, в которых сегодня работают поликлиника и хирургия онкологического диспансера, не отвечают никаким нормам — ни медицинским, ни общечеловеческим, — заявил глава Якутии. — Люди борются с очень тяжелой болезнью, и в таких условиях продолжать лечить их просто нельзя. Такого у нас в республике быть не должно».

Айсен Николаев поручил министру здравоохранения, главврачам онкодиспансера и городской клинической больницы, а также курирующему зампреду в течение недели изыскать возможность перевода поликлиники и отделения хирургии онкологического диспансера в здание Якутской городской клинической больницы. Цель перемен такова: во время строительства нового онкодиспансера люди смогут получать квалифицированную медицинскую помощь в подходящих для этого условиях.

Как ожидается, экспертиза по проекту онкодиспансера будет готова в ноябре, а проект второй очереди кардиодиспансера эту процедуру уже прошёл.

«Строительство этих двух объектов крайне важно для нашей республики, и мы будем продолжать работу по их включению в федеральные программы для выделения финансирования. Перспективы по включению онкологического диспансера в федеральную программу весьма неплохие, а по кардиодиспансеру нам необходимо и дальше плотно работать с Правительством и Министерством здравоохранения РФ», — отметил Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе IV Восточного экономического форума глава Якутии Айсен Николаев донёс до президента РФ Владимира Путина информацию о том, что республике необходима вторая очередь онкодиспансера, и регион готов софинансировать его строительство. Нужен республике и кардиоцентр — в Якутии за последние 10 лет показатель выявления онкозаболеваний и болезней системы кровообращения вырос на 30%.

«Поэтому для Якутска и для других регионов Дальнего Востока всё-таки центры онкологической и кардиологической помощи должны быть построены, — сказал президенту глава Якутии — Софинансирование со стороны республики даже в объёмах более пяти процентов в 2019 году с тем, чтобы уже с 2020 года этот объект строился за счёт федеральных средств по нацпроекту «Здравоохранение». И также кардиососудистый центр, он в определенных программах у нас есть. С учётом резкого увеличения заболеваемости взрослого населения болезнями системы кровообращения такой центр нам крайне необходим».