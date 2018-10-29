Шахназаров: Европа не способна противостоять России без американских баз

Москва, , 04:35 — REGNUM Современная Европа впервые за столетия не может ничего противопоставить в военном плане России без присутствия американцев, заявил кинорежиссер Карен Шахназаров в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Мы недооцениваем себя. На самом деле в Европе на протяжении столетий всегда была какая-то мощная сила, которая могла противостоять масштабу России. То это была Франция наполеоновская, то это Германия, рейх, то Британская Империя… Вот посмотрите сегодня, уберите базы американские из Европы, в Европе нет такой силы. Европа не способна в военном плане никак противостоять Российской Федерации. Это, между прочим, впервые за тысячу лет ситуация», — заявил Шахназаров.

При этом Европа в существенной степени зависит от российских ресурсов, что крайне беспокоит США, которые боятся потерять свое доминирование в Европе. При этом и в США, и в Европе все прекрасно понимают, что Россия не собирается ни на кого нападать. В такой ситуации отмена договора с Россией о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), является логичным шагом США для укрепления своего присутствия в Европе против России, полагает режиссер.

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