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Глава Пентагона: операция на границе с Мексикой уже началась

Политика

К границе США приближается «караван мигрантов»

Вашингтон, 29 октября 2018, 04:24 — REGNUM  План по развертыванию военных подразделений на американо-мексиканской границе уже воплощается в жизнь. Об этом заявил министр обороны США Джеймс Мэттис, сообщает Sputnik International.

Так, началась переброска бетонных заграждений к южной границе США, пояснил министр. Детали операции и число задействованных в ней военных пока не уточняются.

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Министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен подчеркнула, обращаясь к мигрантам в эфире телеканала Fox News, что въехать в страну они не смогут. Для этого предусмотрен определенный порядок, заявила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис санкционировал отправку военнослужащих на границу с Мексикой для сдерживания потока мигрантов. Так называемый караван мигрантов, насчитывающий несколько тысяч человек, приближается к границе США. Людской поток прошел через Гондурас, Сальвадор, Гватемалу и Мексику.

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Американо-мексиканские отношения
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