Шахназаров: США не старый мир рушат, а сохраняют свое мировое доминирование

Москва, , 04:07 — REGNUM Американцы не разрушают старый мир, а стремятся его всячески сохранить при ключевой задаче сохранения их глобального доминирования, заявил кинорежиссер Карен Шахназаров в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Соединенные Штаты — это первая в мире глобальная, мировая империя… Я считаю, что и Россия империя, и Китай — империя. Но это империи без стремления установить мировое доминирование. Америка — это первая в мировой истории глобальная империя. Они совсем по-другому смотрят на мир», — отметил эксперт

По его словам, в этом американоцентричном мире каждая страна занимает то место, которое ей предписано США. При этом, нынешний президент США Дональд Трамп пришел на волне недовольства американского народа своей ролью глобальной империи. Однако, он не может отменить этого имперского устремления.

«Вот мы говорим, они ракеты хотят, они ломают мир. Они как раз старое хотят. Они хотят сохранить тот статус-кво, который позволял им контролировать Европу… Для этого они перебрасывают в Рамштайн боеприпасы. Это, конечно, сигналы и в нашу строну, но это и сигналы в Европу», — полагает Шахназаров.

Напомним, что США на днях доставили крупнейшую за 20 лет партию боеприпасов на базу Рамштайн в Германии «для обеспечения будущих операций на театре военных действий и расширения присутствия Европейского командования США».

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