Кедми: американцы — большие варвары в глазах китайцев, чем европейцы

Москва, , 03:47 — REGNUM Соединенные Штаты из-за своего непонимания великих цивилизаций Индии, Китая и прочих, являются в их глазах большими варварами, чем Европа, заявил экс-руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"У американцев есть какое-то паталогическое непонимание своих ошибок… Что говорит Трамп? Он пытается заставить индийцев вести себя по-другому. Он вообще не понимает, с кем имеет дело. Для России — это страна, которая моложе Большого театра, для индусов — это варварская страна, которая еще не начала приближаться к цивилизации», — заявил Кедми, комментируя отказ президента США Дональда Трампа ехать с визитом в Индию.

То же самое происходит и с Китаем, полагает Кедми. По его словам, американцы не понимают до сих пор, что против китайцев нельзя действовать угрозами, и продолжают это делать.

«Он сделал самую большую глупость, когда во время ужина с Си Цзиньпином, с шоколадом он ему рассказал, как обстрелял Сирию. И все американские умники говорят: «А китаец не реагировал!». Он не мог реагировать, потому что большего варварства он представить не мог», — продолжил эксперт, отметив, что в глазах китайцев США большие варвары, чем Европа.

Напомним, на днях стало известно, что президент США Дональд Трамп отклонив приглашение Индии принять участие в роли главного гостя на праздновании Дня Республики 26 января 2019 года. Некоторые эксперты отмечают, что это происходит на фоне приобретения Индией у России противоракетных комплексов С-400, а также конфликта вокруг приобретения Нью-Дели иранской нефти, отказаться от которой требуют США.

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