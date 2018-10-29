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МИД Албании: Греция «неоправданно политизирует» инцидент в Вульяратесе

Политика

«Албания является безопасной и спокойной страной»

Тирана, 29 октября 2018, 02:33 — REGNUM  Министерство иностранных дел Албании «сожалеет о неоправданной политизации» гибели греческого гражданина Константиноса Кацифаса в перестрелке с албанской полицией, 29 октября передает агентство Associated Press.

«Заверяем наших соседей, что Албания является безопасной и спокойной страной для всех ее граждан, в том числе граждан греческой национальности», — говорится в заявлении МИД Албании.

По сообщению полиции Албании, 28 октября греческий гражданин Константинос Кацифас открыл огонь из автоматического оружия по полицейским на территории греческого военного кладбища в деревне Вульяратес и был убит в ходе перестрелки.

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