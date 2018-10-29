Понедельник, 29 Октября 2018 года
03:05:32 МСК

МИД Греции «ждет разъяснений» по убийству греческого гражданина в Албании

Политика

«И немедленного принятия необходимых мер»

Афины , 29 октября 2018, 02:20 — REGNUM  Министерство иностранных дел Греции потребовало «разъяснений» от правительства Албании после убийства албанской полицией греческого гражданина Константиноса Кацифаса, 29 октября передает агентство Associated Press.

«Мы ожидаем от албанских властей полного разъяснения условий, при которых вышеупомянутый греческий гражданин потерял свою жизнь, и немедленного принятия необходимых мер», — говорится в заявлении МИД Греции.

Житель Албании с двойным гражданством Константинос Кацифас был убит в перестрелке с полицией в деревне Вульяратес в Албании ранее 28 октября.

Читайте также: Полиция Албании провела крупную операцию против наркогруппировок

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Балканы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить