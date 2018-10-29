МИД Греции «ждет разъяснений» по убийству греческого гражданина в Албании

Афины , , 02:20 — REGNUM Министерство иностранных дел Греции потребовало «разъяснений» от правительства Албании после убийства албанской полицией греческого гражданина Константиноса Кацифаса, 29 октября передает агентство Associated Press.

«Мы ожидаем от албанских властей полного разъяснения условий, при которых вышеупомянутый греческий гражданин потерял свою жизнь, и немедленного принятия необходимых мер», — говорится в заявлении МИД Греции.

Житель Албании с двойным гражданством Константинос Кацифас был убит в перестрелке с полицией в деревне Вульяратес в Албании ранее 28 октября.

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