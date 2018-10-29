Американский самолет-разведчик замечен у побережья Крыма

Симферополь, , 01:41 — REGNUM Разведывательный полет вдоль черноморского побережья России совершил американский самолет Boeing P-8A Poseidon. Об этом говорят данные ресурса PlaneRadar.

Маршрут самолета ВМС США с бортовым номером 168 438 пролегал вокруг Крыма и вдоль побережья Краснодарского края. В районе Севастополя расстояние между воздушным судном и берегом сократилось до 35 км.

В том же районе 28 октября находился и разведывательный беспилотник ВВС США Global Hawk, поднявшийся в воздух на сицилийской авиабазе Сигонелла. Беспилотный аппарат совершил полет вдоль линии разграничения в Донбассе, после чего отправился к черноморскому побережью России.

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Как сообщало ИА REGNUM, зарубежные разведывательные самолеты и беспилотники нередко приближаются к границам России, в частности, в районе Крыма и Краснодарского края. Так, подобный инцидент произошел 26 сентября.

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