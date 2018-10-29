Кандидаты в санкционный список просят прощение у Москвы?

Москва, , 01:29 — REGNUM Украинским политикам дали время приехать в Москву и поменять политическую позицию, заявил 28 октября политолог Ростислав Ищенко в эфире программы «Толстой. Воскресенье» на Первом канале.

«Путин мог сразу подписать указ, где вторым пунктом шло бы утверждение перечня санкций. Но это не сделано, и правительству дано время неопределённое. Не написано — через неделю, месяц подать список — просто когда-нибудь подать», — сказал он.

По мнению Ищенко, этот период с момента заявления и до того, как будут обнародованы меры, умышленно дан украинским политикам, которые сейчас готовятся к своим выборам, при этом абсолютно все идущие на выборы политики пытаются разыгрывать русофобскую карту.

«Им дано время подумать, сколько они могут потерять после этих санкций, приехать в Россию и сказать — вы нас неправильно поняли, наша позиция совсем не такая. И поменять ее не только внутри себя, но и в информационном пространстве», — пояснил политолог.

Если сигнал не будет понят и принят, этих политиков ждут потери:

«Речь идет не о миллионах, а о миллиардах долларов, которые потеряют конкретные физические и принадлежащие им юридические лица на Украине».

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин подписал указ о введении санкций в отношении Украины. Подготовку мер ведет правительство РФ.

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