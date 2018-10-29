Флот НАТО пойдет на убой в Азовском море — Ищенко

Москва, , 01:07 — REGNUM Кораблям НАТО в Азовском море грозит гибель, поскольку оно простреливается насквозь ствольной артиллерией. О таких выводах американских и украинских военных рассказал 28 октября политолог Ростислав Ищенко в программе «Толстой. Воскресенье» на Первом канале.

«Если мы посмотрим на то, что говорят украинские и американские военные, то они говорят, что посылать корабли в Азовское море бессмысленно, даже если они смогут туда зайти, что само по себе под вопросом, просто потому, что Азовское море насквозь простреливается не ракетными комплексами, а ствольной артиллерией. То есть это послать флот на убой», — сказал он.

Ищенко добавил, что постановление Европарламента по Азовскому морю «нельзя подкрепить ничем, потому что у ЕС нет флота». При этом во флоте НАТО, в основном, американские корабли.

Как сообщало ИА REGNUM, Европарламент принял резолюцию по ситуации в Азовском море, в которой, в частности, содержится призыв к властям Евросоюза и конкретно к высокому представителю ЕС по внешней политике дать понять, что в случае усиления конфликта в Азовском море санкции против России будут усилены.

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