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Президент Палестины обвинил ХАМАС в «обслуживании интересов» США

Политика

ХАМАС «осуществляет замыслы врага»

Президент Палестины обвинил ХАМАС в «обслуживании интересов» США
Soman
Граффити ХАМАС

Рамалла , 29 октября 2018, 00:56 — REGNUM  Президент Палестины и лидер движения ФАТХ Махмуд Аббас обвинил своих соперников из сектора Газа, движение ХАМАС, в «обслуживании интересов» США, 29 октября передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению Аббаса, отказ ХАМАС передавать власть в секторе Газа — это «осуществление замыслов врага, который хочет иметь мини-государство в Газе и автономию на Западном берегу».

ХАМАС удерживает власть над сектором Газа с 2007 года и не подчиняется властям Палестины. Мирные переговоры между ФАТХ и ХАМАС неоднократно проваливались.

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Ближневосточное урегулирование
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