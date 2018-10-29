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Жертвами удара ВВС Израиля по сектору Газа стали трое мальчиков

Политика

Трое несовершеннолетних возрастом от 12 до 14 лет были убиты вблизи пограничных заграждений

Жертвами удара ВВС Израиля по сектору Газа стали трое мальчиков
Иллюстрация: U.S. Air Force
Самолёты ВВС Израиля

Газа, Палестина, 29 октября 2018, 00:46 — REGNUM  Трое несовершеннолетних погибли в результате атаки ВВС Израиля на границе с сектором Газа, 29 октября передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению Министерства здравоохранения Газы, трое мальчиков в возрасте от 12 до 14 лет были убиты авиаударом Израиля вблизи пограничных заграждений на юго-востоке сектора Газа.

По сообщению армии Израиля, ВВС были атакованы палестинцы, которые «вероятно» размещали на пограничных заграждениях взрывное устройство.

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