Жертвами удара ВВС Израиля по сектору Газа стали трое мальчиков

Газа, Палестина, , 00:46 — REGNUM Трое несовершеннолетних погибли в результате атаки ВВС Израиля на границе с сектором Газа, 29 октября передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению Министерства здравоохранения Газы, трое мальчиков в возрасте от 12 до 14 лет были убиты авиаударом Израиля вблизи пограничных заграждений на юго-востоке сектора Газа.

По сообщению армии Израиля, ВВС были атакованы палестинцы, которые «вероятно» размещали на пограничных заграждениях взрывное устройство.

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