Москва, , 00:28 — REGNUM Киевские власти обслуживают интересы не Украины, а других стран, создавая конфликт вокруг Азовского моря, заявил 28 октября соучредитель Комитета спасения Украины Владимир Олейник в эфире программы «Толстой. Воскресенье» на Первом канале.

«Те, кто пришёл сегодня к власти на Украине путём государственного переворота, являются потомками тех, кто выкопал Чёрное море вручную и Азовское море. Это диагноз. Раньше они у нас практически все сидели в шестой палате, сейчас в трех — парламенте, президентской палате, правительственной палате», — сказал он.

По его словам, позиция властей Украины по Азовскому морю — безумие.

«Вместо того, чтобы нормально договариваться с соседями исходя из договора 2003 года о том, что это внутреннее море, регулировать рыболовство, экономические вопросы, ну и, безусловно, не нарушать (там ограничение одно — когда кто-то заходит с военных судов третьей страны — только с согласия), они пытались разорвать этот договор. В данном случае они обслуживают интересы не украинские, а других стран», — уверен политик.

Напомним, руководство Украины нагнетает ситуацию вокруг Азовского моря и пытается пригласить туда флот третьих стран.