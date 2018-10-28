В Вашингтоне вскрыли помощь ЦРУ польскому движению «Солидарность». Зачем?

Авигдор Эскин, , 23:30 — REGNUM

Новая стратегия информационной войны против России обсуждается в эти дни в Вашингтоне. «Центр стратегических и международных исследований» предлагает приступить к активным методам пропаганды в ответ на то, что директор Национальной разведки Дэн Коутс назвал кампанией Москвы «по ослаблению и раздроблению США». В этой связи американская прокуратура выдвинула два обвинительных заключения: против Евгения Пригожина с кругом соратников и против группы офицеров Генштаба России.

Вышеупомянутый центр стратегических исследований считается одним из самых влиятельных в США. За 56 лет существования он играл заметную роль в сфере аналитики и выработки стратегии в отношении СССР и стран коммунистического блока. Нынешний документ приводит в пример опыт ЦРУ восьмидесятых годов и впервые признает активную поддержку американской разведкой польской оппозиции в восьмидесятых.

Два месяца назад российские телеканалы активно распространяли дезинформацию о роли ЦРУ в «пражской весне», приурочив это к пятидесятой годовщине вторжения в Чехословакию СССР и стран Варшавского договора. Как часто случается при распространении заведомо ложной информации, она превращается для разносчиков в дымовую завесу, лишающую их самих зрения и ясного разума.

Венгерское восстание в 1956 году и Пражская весна в 1968-м произошли в ту пору, когда американцы неукоснительно придерживались принципа невмешательства в дела Восточной Европы. Знаменательно, что в ходе расследования особых операций ЦРУ комиссией сенатора Чёрча в 1975 году Чехословакия была упомянута как пример провала: американская разведка не только не поучаствовала, но была в глубоком неведении.

А вот акции протеста в Польше активно поддерживались ЦРУ в рамках секретной операции QRHELPFUL. Это информация особой важности отнюдь не только с точки зрения оценки недавнего прошлого. Центр стратегических и международных исследований (CSIS — Center for Strategic and International Studies) раскрывает неизвестные доселе факты борьбы против коммунистического блока в годы правления президента Рейгана. Но что ещё важнее: успехи ЦРУ в поддержке польской оппозиции представлены ведущим экспертом CSIS Сэтом Джонсом как образец для новой активной политики Вашингтона в российском направлении.

Российская пресса проворонила выход в свет книги Сэта Джонса «Тайная операция: Рейган, ЦРУ и битвы холодной войны в Польше». Гораздые на конспирологические побасенки телеведущие прозевали выход в свет программной статьи Сэта Джонса «Идти в наступление: американская стратегия противостояния российской информационной войне».

Автор книги раскрывает нам, что вскоре после вступления в должность президента США Рональд Рейган созвал Совет Безопасности, где утвердил план активного противодействия СССР и коммунистическому блоку. Первые шаги в этом направлении начал его предшественник Джимми Картер, дав начало операции противодействия Москве в Афганистане. В рамках новой концепции помощь афганским повстанцам была расширена. Американцы активизировались в Латинской Америке и в различных точках «гибридного» противостояния. Но главным революционным решением СБ США по инициативе президента Рейгана и главы ЦРУ Вильяма Кейси было начало секретных операций в странах Восточной Европы. Первоочередной задачей была помощь оппозиции в Польше.

Само протестное движение профсоюзов при поддержке католической церкви было вполне спонтанным. Это был истинно народный протест в Польше, частично задавленный «чрезвычайным положением». Он не был спровоцирован извне. ЦРУ начало тайную операцию уже после того, как протестные акции охватили всю страну, а затем были частично подавлены внутренними силами Польши, без военного вмешательства союзников по Варшавскому договору.

Подчеркнем: американская тайная операция началась уже после подавления первого этапа протестов и введения чрезвычайного положения. Можно сказать, что ЦРУ сыграло важную роль в сохранении протестных настроений вплоть до полной победы движения «Солидарность» в 1989 году.

Речь не идёт о поставке оружия и боеприпасов. Стоимость этой операции, сыгравшей зримую роль в крушении восточноевропейской системы, не превзошла 20 миллионов долларов. Все эти средства были направлены исключительно на закупку чернил, бумаги, печатных станков и ксероксов. Сделано это было так профессионально, что польским и советским спецслужбам не удалось ни разу проследить связь между польскими оппозиционерами и американскими спецслужбами. ЦРУ не вступало в прямой контакт с диссидентами, поэтому последним нечего было сообщить по этому вопросу властям в случае ареста и допроса с пристрастием. Никто из польских оппозиционеров тоже не догадывался, что помощь им оказывается американской разведслужбой. ЦРУ создало сложную многослойную схему, не давшую сбоя ни разу.

Помимо финансирования средств печати, американцы запустили широкую программу доставки диссидентских книг в СССР и страны Восточной Европы. Всё это возымело немалый эффект вкупе с регулярными выступлениями самого американского президента в поддержку диссидентов Польши и других стран Восточного блока.

Вышедшая в свет книга и последовавшая за ней программная статья Сэта Джонса требуют немедленного осмысления применительно к нынешней американо-российской ситуации. Это уже не пустая конспирология, но — реальная политика.