ЦИК Грузии: Активность избирателей на выборах составила 46,74%

Тбилиси, , 22:57 — REGNUM Активность избирателей на выборах президента Грузии составила 46,67%, сообщила пресс-спикер ЦИК Грузии Анна Микеладзе после окончания процедуры голосования.

«По состоянию на 20:00 часов участие в голосовании приняли 1 637 956 избирателей, что составляет 46,67% от общего числа избирателей. Самая высокая активность была зафиксирована в Кеде (64,74%), самая низкая — в Марнеули (36,47%). В Тбилиси по состоянию на 20:00 часов активность избирателей составила 45,4%», — заявила Микеладзе.

По ее же информации, на президентских выборах 2013 года активность избирателей составляла 46,6%.

По оценке избирательной администрации, в целом выборы прошли в мирной обстановке и каждому избирателю была дана возможность выражения своей воли.

В течение дня в телефонно-информационный центр ЦИК Грузии поступило 1 746 звонков и 497 онлайн-уведомлений. Звонки и уведомления в основном были связаны с проверкой своих фамилий в списках избирателей и уточнением адресов избирательных участков, а также процедур голосования.

На сайте результатов ЦИК Грузии уже появились первые протоколы, поступившие с избирательных участков как Тбилиси, так и регионов. Согласно данным этих протоколов, на целом ряде избирательных участков кандидат от «Единого национального движения» Григол Вашадзе опережает своего главного конкурента Саломе Зурабишвили. На других участках лидирует Саломе Зурабишвили, а за ней следует Григол Вашадзе.

Первые результаты подсчета голосов ЦИК Грузии обещает опубликовать в 02:00 часов по местному времени.

Напомним, что 28 октября в Грузии проходили выборы президента. На этот пост претендовали 25 кандидатов. Голосование закончилось в 20:00 часов по местному времени, после чего телекомпании начали объявление результатов экзит-полов.

Если ни один из кандидатов на этих выборах не наберет 50% плюс хотя бы еще один голос, то через две недели состоится второй тур выборов, в который выйдут два набравших больше всего голосов кандидата.

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