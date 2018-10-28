Депутат Рады вызвал полицию на «Дискотеку 80-х» из-за пионерских галстуков

Киев, , 22:30 — REGNUM В ночной клуб в Киеве вызвали полицию из-за того, что на «Дискотеку 80-х» пришли люди в пионерских галстуках. Об этом сообщил депутат Верховной рады Украины Владимир Арьев на странице в соцсети Facebook.

«Пошел с женой … на «Дискотеку 80-х», — написал депутат. — Пришлось вывести из зала и вызвать полицию из-за провокаторов».

По его словам, некоторые граждане, которые пришли на концерт с «запрещенной коммунистической символикой», вели себя как «типичные советские люди».

Депутат добавил, что прибывшие на место ЧП сотрудники правоохранительных органов «оформили» нарушителей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2014 году в Киеве произошел государственный переворот, в результате которого к власти пришли националисты. Позже, в стране началась программа так называемой «декоммунизации», которая призвана уничтожить любую память об СССР.

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