Тбилиси, , 22:06 — REGNUM На выборах президента Грузии возможен второй тур, о чем свидетельствуют экзит-полы, проведенные по заказу оппозиции.

По данным опросов, заказанных телекомпанией «Рустави-2» и проведенных компанией «Edison Research», кандидат от «Единого национального движения» Григол Вашадзе и поддержанный правящей партией «Грузинская мечта» кандидат Саломе Зурабишвили набрали по 40% голосов. На третье место вышел кандидат от «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе (10%), за ним следуют лидер Лейбористской партии Шалва Нателашвили (которому и на этих выборах досталось лишь 3% голосов), лидер «Движения строительства» Давид Усупашвили (2%) и представитель партии «Гирчи», усиленно ратующий за либерализацию марихуаны Зураб Джапаридзе (2%).

Несколько иные результаты дали экзит-полы, заказанные «Европейской Грузией» и проведенные компанией «BCG Reaserсh». Здесь на первое место вышел Григол Вашадзе набравший 37% голосов, на втором оказалась Саломе Зурабишвили (34%), на третьем — Давид Бакрадзе (17%).

Свои результаты обнародовала правящая партия «Грузинская мечта», где на первое место вышла Саломе Зурабишвили (52%), на втором — Григол Вашадзе (28,1%), на третьем — Давид Бакрадзе (9,2%), далее следуют Зураб Джапаридзе (3,3%) и Шалва Нателашвили (3,1%). Эти исследования по заказу «Грузинской мечты» провела исследовательская организация «Психопроект».

Кандидат от «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе сразу же после объявления результатов экзит-полов публично признал поражение на выборах и заявил, что если состоится второй тур выборов, то «Европейская Грузия» поддержит Григола Вашадзе. Давид Бакрадзе призвал всех сторонников своей партии проголосовать во втором туре за кандидатуру Григола Вашадзе.

Лидеры «Единого национального движения» утверждают, что на этих выборах победу уже одержал их кандидат, который во втором туре обязательно одолеет Саломе Зурабишвили.

Что касается правящей партии, ее лидеры уверенно заявляют, что победу на выборах одержала Саломе Зурабишвили, и призывают всех дождаться результатов ЦИК, а также не поддаваться на провокации, которые готовят соратники экс-президента Саакашвили.

По информации председателя парламента Грузии Ираклия Кобахидзе, такие провокации активисты «Единого национального движения» планируют на отдельных избирательных участках в Рустави, Зугдиди, Телави и Батуми». Он призвал избирательные комиссии на местах и подразделения МВД проявлять бдительность и пресекать все возможные провокации.

ЦИК Грузии первые результаты подсчета голосов обещает опубликовать в 02:00 часов по местному времени.

Напомним, что 28 октября в Грузии проходили выборы президента. На этот пост претендовали 25 кандидатов. Голосование закончилось в 20:00 часов по местному времени, после чего телекомпании начали объявление результатов экзит-полов.

Если ни один из кандидатов на этих выборах не наберет 50% плюс хотя бы еще один голос, то через две недели состоится второй тур выборов, в который выйдут два набравших больше всего голосов кандидата.

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