Заместитель Председателя КНР совершил визит в Египет

Каир, , 21:07 — REGNUM В рамках зарубежного турне по ряду стран Ближневосточного региона заместитель Председателя КНР Ван Цишань прибыл с визитом в Каир, где прошли его встречи с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси и премьер-министром Мустафой Мадбули, сообщает 28 октября Синьхуа.

Отметив важность состоявшегося в сентябре текущего года визита в Пекин египетского президента, его переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином и участия в заседании Форума по китайско-африканскому сотрудничеству, Ван Цишань подтвердил намерение Китая развивать отношения с Египтом и соединять стратегии развития в рамках проекта «Пояса и пути», защищать мир и стабильность, поощрять развитие экономических и гуманитарных связей, туристических поездок.

На встрече с премьером Египта заместитель Председателя КНР сделал акцент на успешном развитии двустороннего сотрудничества на протяжении 60-ти лет, которые прошли с установления между странами дипломатических взаимоотношений.

Собеседники Ван Цишаня всецело поддержали китайскую инициативу «Пояса и пути», отметив, что как председательствующий в Африканском союзе, Египет готов расширить масштабы и формат взаимодействия и добиваться в нем конкретных результатов.

Ван Цишань и Мустафа Мадбули присутствовали на церемонии подписания китайско-египетских документов по двустороннему сотрудничеству в сферах сельского хозяйства, образования и культуры.