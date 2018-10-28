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МИД РФ опроверг информацию СМИ об ультиматуме российским военным в ЦАР

Политика

Журналистам необходимо перепроверять информацию до публикации

Москва, 28 октября 2018, 20:28 — REGNUM  Информация СМИ об «ультиматуме» военным РФ со стороны повстанцев в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) не соответствует действительности. Об этом, как передает РИА Новости, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

По ее словам, журналистам необходимо перепроверять информацию до публикации.

«Странно, что никто (из сотрудников СМИ) не перепроверил информацию», — добавила официальный представитель внешнеполитического ведомства.

Ранее некоторые иностранные СМИ сообщили о том, что мусульманские повстанцы в ЦАР выдвинули требования о выводе правительственных сил, в том числе российских военных, с ряда территорий.

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МИД России
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