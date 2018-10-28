Завершено голосование на выборах президента Грузии

Тбилиси, , 20:30 — REGNUM Голосование на президентских выборах в Грузии завершено, избирательные участки на территории страны закрылись в 19:00 по московскому времени. Об этом сообщил сегодня, 28 октября, Центральный избирательный комитет (ЦИК) страны.

По данным ЦИК явка избирателей на 16:00 по московскому времени составила 38,6%. Всего в Грузии в день выборов действовало 3705 избирательных участков. Кроме того, голосование проходило в 41 стране за пределами Грузии. За ходом голосования наблюдали свыше 23 тысяч человек от местных и международных организаций.

Предварительные данные по президентским выборам ЦИК предполагает огласить в ночь на 29 октября.

Напомним, что на пост президента Грузии претендуют 25 кандидатов. При этом по грузинским законам порог явки на голосование не установлен, поэтому выборы будут считаться состоявшимися в любом случае. Победит на выборах тот кандидат, которому удастся набрать 50% плюс один голос. Если ни один из кандидатов не наберёт нужного для победы количества голосов, то будет объявлен второй тур голосования, где победитель буде выбран простым большинством голосов.

Стоит отметить, что эти президентские выборы — последние выборы путём прямого голосования. Следующий президент страны будет избран специальной избирательной коллегией, в которую войдут 300 делегатов.

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