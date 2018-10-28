Южную Корею посетила китайская партийно-правительственная делегация

Сеул, , 19:48 — REGNUM Член Политбюро ЦК КПК, секретарь парткома мегаполиса Тяньцзинь Ли Хунчжун посетил Сеул, где с ним провел встречу премьер-министр Южной Кореи Ли Нак Ен, сообщает 27 октября Синьхуа.

По словам китайского гостя, под руководством лидеров двух стран Си Цзиньпина и Мун Чжэ Ина в двусторонних отношениях достигнуты большие успехи, которые распространяются на все их сферы. КНР рассчитывает на долгосрочное взаимодействие, а КПК — на контакты и обмен опытом с южнокорейскими партиями.

Южнокорейский премьер поздравил китайскую сторону с 40-летием курса реформ и открытости, отметив рост динамичного сотрудничества двух стран на всем протяжении периода, прошедшего после установления меду ними дипломатических отношений в 1992 году.