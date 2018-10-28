Экс-глава Каталонии Пучдемон создал новую партию

Брюссель, 28 октября 2018, 19:10 — REGNUM Экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон, который в настоящее время находится в Бельгии, создал новую партию. Об этом сообщила в воскресенье, 28 октября, газета El Periodico.
По данным издания, первый съезд партии «Национальный призыв к республике», на котором присутствовали около пяти тысяч человек, прошел в городе Манреса.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, политик Карлес Пучдемон был избран главой правительства Каталонии в 2016 году. Под его руководством правительство Каталонии инициировало референдум о независимости региона, который состоялся 1 октября 2017 года.
Власти Испании признали противозаконными действия Пучдемона, который был вынужден бежать из страны.
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