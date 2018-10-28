Требования повстанцев — ложь: иноСМИ растиражировали фейк о событиях в ЦАР

Москва, , 19:09 — REGNUM Требование мусульманских повстанцев в Центральноафриканской республике (ЦАР) о выводе правительственных сил, в том числе российских военных, с занимаемых группировкой территорий, оказалось фейком. Ранее французские СМИ, в частности Agence France-Presse (AFP), распространили информацию о том, что один из лидеров повстранцев «Селека» Абдулай Иссен дал 48 часов на вывод военных.

«Представители правительства, находящиеся на территориях, оккупированных [теперь] бывшими группами «Селеки», имеют 48 часов, чтобы покинуть эти районы», — приводит слова Иссена РБК со ссылкой на AFP.

Французский телеканал TV5Monde пояснил, что причиной ультиматума стало отстранение от должности главы парламента ЦАР Карима Мекасуа, который является мусульманином.

Однако сам Абуддай Иссен опроверг эту информацию. Отмечается, что французские СМИ запустили кампанию, чтобы дискредитировать отношения между жителями ЦАР и российскими дипломатами.

Как сообщает издание NDJONI SANGO, информация о выходе вооруженных групп из Хартумского мирного соглашения является ложной. Группировки «Союз за мир в ЦАР» и «Народный фронт за возрождение в ЦАР» привержены декларации и мирному процессу в республике.

Абдулай Хиссен и его группировка соблюдают Хартумскую декларацию, никаких ультиматумов правительству он не выдвигал. Издание подчеркнуло, что доверять, а, тем более, перепечатывать без проверки информацию из ненадежных источников «крайне непрофессионально».

Политолог Иван Аркатов объясняет появление фейковых новостей во французских СМИ «ускользающим сквозь пальцы контролем в ЦАР».

«Они напуганы, что потеряют ЦАР окончательно. Страх, как мы знаем, заставляет поступать глупо, опрометчиво», — добавил эксперт.

«Эта ситуация подрывает доверие к французским СМИ. Теперь мир видит, на что готовы пойти французы ради создания иллюзорного влияния», — уверен Аркатов.