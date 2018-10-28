Второй фронт: Китай официально назначен «главным» врагом Америки

Руслан Хубиев, , 20:56 — REGNUM

Гегемонизм — всегда подразумевал под собой давление на конкурентов. И чем сильнее становился конкурент, тем активнее против него велось давление. В конце двадцатого — начале двадцать первого века англо-саксонское доминирование резко сменило ключевой подход. Так, если ранее при наличии паритетного полюса все прочие восходящие страны тормозились США еще в зародыше, после распада СССР стратегия кардинально изменилась.

Концепция глобализации подразумевала под собой новый этап переустройства мира, стирание государственных границ и создание наднациональных «институтов». Роль США как государства на этот раз состояла в том, чтобы политическими, экономическими либо военными методами вскрыть суверенные страны, как консервные банки, и как следствие предоставить их экономики для порабощения капиталу США — корпорациям и конгломератам.

В эпоху «конца истории», как называл это время недооценивший Россию Фукуяма, политические интересы Америки прочно уступили место экономическим интересам и планам финансовой закулисы. «Хозяева денег», как их принято называть, не отождествляли себя с США ни тогда, ни сегодня, их интересы были и остаются транснациональными, а потому политические желания Вашингтона не ставились на первый план.

Кроме того, пока конкурентов на мировой арене не существовало, устраивало это положение и внутренние силы Америки. Производственники, экспортеры и прочие крупные функционеры с радостью согласились на предложение заработать еще больше средств. Тем не менее уникальный симбиоз просуществовал не долго. Уже к середине второго десятилетия, пока глобализация шествовала по планете, Китай успел вырасти до опасного конкурентного уровня, а Россия — возродиться из небытия. Для транснациональных элит это не было большой проблемой, а вот для США как государства — определенно да.

К моменту прошлых президентских выборов национальным элитам США окончательно стало ясно — «хозяева денег» решили спасти мировую финансовую систему и продолжить экспансию за их счет. Спохватившись, они начали оказывать серьезное сопротивление. И вскоре, из-за внешнеполитических провалов на российском направлении, падения благосостояния граждан США и внутренних проблем иного рода, президентом Америки был выбран представитель с их стороны. Началась борьба за власть и давление в обе стороны.

Преимущество данной ситуации для нашей страны состоит в том, что конфликт «американских» элит мешает им прийти к общему консенсусу. А, кроме того, у национального лагеря абсолютно противоположные взгляды относительно России и КНР.

Транснациональные элиты (клинтониты) всеми возможными мерами желают задавить Москву, не начиная войну с Китаем. Слишком много финансовых интересов завязано на КНР. Национальные же элиты хотят противоположного.

Для США как для страны именно Пекин является угрозой номер один, и для того, чтобы успешно противодействовать в битве с ним, им нужна нейтральная Россия. Этим и обусловлена двойственная политика США, а также то, почему Кремль не торопиться отвечать на взбалмошные выпады американцев.

До 2018 года планы о том, чтобы сделать Китай своим главным официальным противником, всякий раз блокировались транснациональными элитами еще в Белом доме. Однако после избрания Трампа и первых успехов стоящих за ним сил, 8 октября этого года ситуация изменилась.

Вице-президент США Майк Пенс, выступая в Гудзонском институте стратегических исследований, произнес речь, которую без преувеличения можно назвать рубежной. Согласно сказанному, национальные элиты США предъявляют Китаю жесткий ультиматум — либо КНР принимает роль Америки в качестве финансового и геополитического лидера, либо экономическая война, запущенная Вашингтоном, дополнится полномасштабным политическим, дипломатическим и беспрецедентным военным кризисом.

«То, что делает Россия, — сказал он, — бледнеет рядом с тем вмешательством во внутренние дела США, которое осуществляет руководство в Пекине. КНР предпринимает беспрецедентные попытки повлиять на мнение американского общества, оказывает подрывную работу и готовится вмешаться в президентские выборы 2020 в США. Китай ведет бесчестную тарифную политику, шантажирует американские корпорации, по всему миру раздает дешевые кредиты, требуя от них в ответ политической лояльности и помощи в борьбе против нас.

Военными методами КНР пытается вытеснить США из Юго-Восточной Азии, ставя под угрозу безопасность наших союзников и их границ. Их глобальная экспансия ставит под угрозу наши интересы, а следовательно, преследует целью изменить установившийся миропорядок. Мы остановим это. И если нужно, не ограничимся экономическим, политическими и дипломатическими методами».

Иными словами, национальные элиты США сумели получить достаточное превосходство во внутриэлитарном соперничестве, дабы публично и на самом высоком уровне обозначить смену своего главного геополитического противника. А вместе с тем сделать разгорающийся американо-китайский конфликт еще на один шаг не поддающимся дипломатическому урегулированию.

Для подтверждения факта о том, что высказанные тезисы — не просто личная инициатива, а твердая позиция элит, стоящих за нынешним президентом США, достаточно сравнить их со словами советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона. Две недели назад он заявил:

«Китай — наша главная проблема в XXI веке. Мы полны решимости. И сейчас в Пекине должны понять — времена изменились. Мы не потерпим угроз интересам США, китайское поведение было провокационным слишком долго».

Безусловно, для России эта новость довольно хороша. Поскольку смена фокуса американской вражды и расчленение ее на два фронта дает нашей стране необходимое время для решения внутренних и внешних противоречий. Располагает к дальнейшей смене региональных управленческих кадров, а также аккумуляции ресурсов для рывка в грядущей смене технологического уклада.

Что же касается КНР, то до настоящего момента времени Пекин еще ни разу не демонстрировал того, насколько стабилен и эффективен в условиях прямого противодействия. Раз за разом повторяя политику невмешательства и пользуясь протекторатом транснациональных элит, «Поднебесная» всегда избегала прямых конфликтов, теперь же — ситуация изменилась.

Учитывая, что Москва представляет для США прежде всего ограничительные угрозы (военного и политического характера), мешающие планам, но не наносящие Америке прямой урон, Китай становится для национальных элит врагом номер один на планете. Действия КНР носят атакующий характер вне зависимости от мотивов, поскольку бьют по святая святых: гегемонии доллара, экономике США и кошельку американцев. С учетом этого, для элит, которые напрямую связаны с будущим этой страны, Китай попросту опаснее.

Кроме того, для Трампа и капиталистических групп, стоящих за ним, давление на Россию не приносит никакой сиюминутной выгоды, в то время как рост уровня благосостояния американцев от давления на КНР уже в 2020 году сможет принести на президентских выборах большие дивиденды. Для транснациональных элит (клинтонитов) всё обстоит с точностью до наоборот, и именно поэтому весь срок Трампа они пытались не допустить подобной смены парадигмы, рассчитывая на поддержку Пекина, что тот и делает (например, обваливая экспорт сои из тех штатов, где поддерживают Трампа).

Окончательный поворот Америки с России на КНР будет очевиден лишь после ноябрьских выборов. Именно соотношение персоналий, выбранных в Конгресс, Сенат и прочие правящие институты, будет определять расклад сил между элитами, отстаивающими разные взгляды и подходы к «партнерам» и врагам.