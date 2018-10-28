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Х-фактор русских: чем реально опасна Россия для мира

Политика

Постправда и предвзятость рождают кризис безопасности в мире

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Х-фактор русских: чем реально опасна Россия для мира
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
«А на пути к миру лежит Россия»

Платон Беседин, 28 октября 2018, 17:59 — REGNUM  

К тому, что Россия смертельно опасна для мира, все привыкли. И мы, и они. К сожалению, разделение это — на мы и они — всё чётче. Как в суровые годы холодной войны, а местами и хуже. Однако мало кто ясно формулирует, чем Россия, действительно, опасна для мира. Не брать же за аксиому тезис о том, что русские, впитав деспотизм азиатов, мечтают поработить все страны и народы, если, правда, сами до этого не будут порабощены.

К слову, два данных состояния — захвата и конца, — два противоположных состояния, органично уживаются в представлении некоторых. Собственно, это и есть так называемая русофрения. Тезис в духе фальшивого «Завещания Петра Великого» о деспотичных рабах и варварах не меняется веками. Относиться к нему всерьёз могут либо пропагандисты, либо сумасшедшие. Чем и как русские будут захватывать мир? Хватит ли у них на это силушек? Тут бы пенсионеров прокормить, а не новообращённых, как в норвежском сериале «Оккупированные», россиян.

Если чем и опасна Россия для мира, так это тем, что её присутствие автоматически уводит Запад от реальных проблем и вызовов. Их либо не замечают, либо приуменьшают, а потому не в состоянии дать на них адекватных ответов. Меж тем история, согласно Тойнби, движется только, если отвечает на вызовы.

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Арнольд Джозеф Тойнби
Atyyahesir
Арнольд Джозеф Тойнби

Смотрите, на прошлой неделе США возбудились от присланных экс-президентам Обаме и Клинтону бомб. Шухер, вспоминая киноклассику, поднялся грандиозный. К тому же до этого ещё одна бомба проследовала американскому венгру Соросу, на чьих олимпиадах выросли самые успешные школьники постсоветского пространства, а заодно поднялась не одна революция. Но, как у Чапека, хороший дворецкий умеет разделять нужное и бесполезное. Поэтому бомба к Соросу не дошла.

Зато поднялась паника — и другие американские политики стали находить у себя бомбы, точно в дьявольскую лотерею выигрывать. Бомб, конечно, на самом деле никаких не было, а сказался эффект заражения. Паникёры, чего уж там.

Спецслужбы начали шерстить Америку в поисках террористов, как алкоголик квартиру в поисках заначки. И виновного быстро нашли: им оказался Цезарь. Или Сесар. Он не молод (ему 56) и, видимо, не умён (раз его нашли). Спрашивается, для чего ему бомбы? Если живёт стареющий мужчина — Сесар Сайок — в солнечной Флориде; казалось бы, загорай, а не взрывные устройства мастери. А теперь вместо ясного неба — 58 лет (ну или сколько он выдержит?) за решёткой. Сесар, судя по сообщениям, мнит себя этаким революционером, хотя больше напоминает фрика.

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Террорист-самоучка
Цитата из х/ф «Исходный код». Реж. Данкан Джонс. 2011. США
Террорист-самоучка

Но! Изначально ведь никакого террориста Сесара не существовало, а была кто? Правильно — Россия. Многие американские СМИ тут же отрапортовали, что бомбы рассылали злобные русские. Те, что выглядят для обывателя из США стандартно, как в фильмах с Брюсом Уиллисом: с лицом сморщенных рептилоидов и в серых плащах. Русские хакеры, теперь русские террористы — вот напасть!

Однако на деле вышло, что виноват Сесар Сайок, житель Флориды. И вряд ли его свяжут с российскими спецслужбами (хотя всякое может быть). Не было никакой угрозы со стороны России, и обвинения американцев оказались поспешными.

Только ли в случае бомб? Нет. Есть много таких дел, которые не связаны с Россией, но виновной изначально выбрана и назначена она. Не сомневаюсь, что и со Скрипалями, в общем-то, похожая история. А Петров и Боширов просто неудачно «добрались до Алтая», выполняя своё задание, но уж точно не таская за собой «Новичок» или прочие отравляющие вещества.

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Уильям Холман Хант. Козел отпущения. 1854
Уильям Холман Хант. Козел отпущения. 1854

Согласитесь, удобно любой инцидент, покушающийся на американскую или мировую (что, в общем, тождественно) безопасность, списать на злодейские козни русских. Удобно представить Империю зла, в застенках которой изобретаются адские планы по завоеванию мира. Чуть что — сразу Косой!

Да, это удобно, но не эффективно. Потому что в конечном итоге такой подход обезоруживает. При заранее виноватом расследовать ничего не надо. Ответ уже лежит на блюдечке с изображением кремлёвских башен. Всё ясно заранее — для чего напрягаться? Подобное расслабление действует на уровне как обывателя, так и серьёзных структур (с разной степенью влияния, ясное дело). Человек банально разучивается думать — раз, и два — ждёт угрозы не оттуда, откуда стоило бы, а, следовательно, он не предупреждён.

Игра в вечно виноватую Россию опасна для Запада как на психологическом, так и на фактическом уровне. Она действует разрушительно, потому что устраняет суть проблемы. А Запад сегодня испытывает куда более серьёзные и реальные вызовы. И речь тут не только об исламистской угрозе, утрате гегемонии, коллапсе мировоззренческой модели и разочаровании в ней, но и о внутренних рисках: угрозу представляет не только террорист-«беженец», но и условный свихнувшийся бодибилдер или гомосексуалист, преданный любовником. Проще говоря, безумие, которое овладевает Западом изнутри, достигает максимума: в котле кипит, и крышка угрожающе бьётся о края — вот-вот рванёт. То же, впрочем, касается и нашей страны — в полной мере.

Видеть в России (наоборот, несмотря на бравурную риторику мечтающей с условным Западом слиться) для себя главную угрозу при таком раскладе опасно и преступно глупо. Это не тот летальный Х-фактор, который, может, отправить Запад, а следом и весь мир в paradise — ну, или кто-то там что заслужил?

regnum author Платон Беседин
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Отношения США с Россией и странами бывшего советского блока
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