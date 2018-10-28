Грузия: ЕНД будет защищать голоса в чрезвычайном режиме

Тбилиси, , 17:34 — REGNUM «Единое национальное движение» переходит в режим чрезвычайного положения и с 17:00 до 20:00 часов будет защищать голоса всех избирателей на всех избирательных участках, заявил на брифинге 28 октября представитель партии, соратник экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Ника Мелия.

По его информации, несмотря на применяемые правящей партией незаконные методы, карусели и административные ресурсы, на нынешних выборах поддерживаемый «Грузинской мечтой» кандидат Саломе Зурабишвили терпит поражение, а победу одерживает кандидат от объединенной оппозиции Григол Вашадзе (несмотря на то, что Вашадзе был выдвинут так называемой «объединенной оппозицией», ЦИК Грузии зарегистрировал его как кандидата от ЕНД).

По словам Мелия, такого масштаба фальсификации выборов, который наблюдается сегодня, история Грузии не помнит.

«По всем имеющимся у нас данным, правительственный кандидат Саломе Зурабишвили терпит поражение и на этих исторических выборах побеждает кандидат от объединенной оппозиции Григол Вашадзе. За всю историю Грузии, включая даже период правления Шеварднадзе, такого масштаба фальсификации выборов никогда не было. Вся страна наблюдает, как вовлечены в этот процесс административные ресурсы, включая мэров и управляющих, как раскручивают карусели, раздают деньги, насильно привозят людей, особенно госслужащих, но несмотря на все это правительственный кандидат терпит поражение. Правительство себя исчерпало», — заявил Мелия, как бы предваряя дальнейшее развитие событий и протест оппозиции после закрытия избирательных участков.

По его словам, несмотря на деньги Иванишвили, шелест которых слышится по всей стране, деньги нынешнюю власть не спасут и она проиграет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 октября в Грузии проходят последние всенародные выборы президента. На пост главы государства претендуют 25 кандидатов. Правящая партия «Грузинская мечта», которая своего кандидата на этот раз не выдвинула, поддерживает независимого кандидата Саломе Зурабишвили. Ее главными конкурентами на этих выборах, если верить многочисленным опросам общественного мнения, являются кандидат от ЕНД Григол Вашадзе и кандидат от «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе.

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