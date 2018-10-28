Воскресенье, 28 Октября 2018 года
18:13:21 МСК

Актер Зеленский высказался об участии в выборах президента Украины

Политика

«У меня (Владимира Зеленского) есть юридическое образование»

Актер Зеленский высказался об участии в выборах президента Украины
Ярослав Бурдовицин
Слуга народа

Киев, 28 октября 2018, 16:59 — REGNUM  Актер Владимир Зеленский, который является сооснователем «Студии 95 квартал», во время комедийного шоу высказался о своем возможном участии в президентских выборах-2019 на Украине. Об этом свидетельствует опубликованное на YouTube-канале «Студия Квартал 95 Online» видео.

«У меня (Владимира Зеленского) есть юридическое образование, и это плюс для меня, — сказал артист. — Но у меня нет опыта работы в политике, и это — жирный плюс!»

Отметим, что окончательного ответа зрителям по участию в президентских выборах Зеленский так и не дал.

«Я идти в президенты (Украины) не хо… тя, посмотрим», — сказал артист.

24 октября издание Liga.net со ссылкой на собственные источники сообщило, что украинский певец Святослав Вакарчук до конца 2018 года объявит о своём участии в выборах президента Украины.

Читайте также: Феномен Зеленского. Эксперты оценили шансы комика стать президентом Украины

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить