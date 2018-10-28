На 15:00 на выборах президента Грузии проголосовало до 31% избирателей

Тбилиси, , 16:16 — REGNUM На выборах президента Грузии, которые проходят 28 октября, на 15:00 часов по тбилисскому времени проголосовали более 1 млн человек, или 30,98% всех зарегистрированных избирателей.

Как сообщила на информационном брифинге спикер ЦИК Грузии Анна Микеладзе, это почти на 1% ниже показателя, зафиксированного в ходе президентских выборов 2013 года, когда на 15:00 часов активность избирателей составляла 32,1%.

На 2% отставала нынешняя активность от данных 2013 года по состоянию на 12:00 часов по местному времени.

Спикер прокомментировала информации неправительственных организаций о выявленных ими фактах нарушений в ходе выборов.

По информации НПО «Transparency International — Грузия», на избирательном участке №94 в Зугдидском избирательном округе наблюдатель заметил, как член избирательной комиссии забросил в избирательную урну несколько конвертов.

«Мы проверили данную информацию. Члены комиссии написали объяснительные. По информации комиссии, один из членов комиссии был избирателем этого же участка и он сам принял участие в выборах. Вбрасывания бюллетеней в урну не было», — сообщила спикер.

Что касается четырех избирательных участков в Болнисском избирательном округе, там подтвердилась информация о вмешательстве представителей избирательных субъектов в работу комиссии, и данные проблемы были устранены.

Представитель ЦИК не подтвердила информацию о пропаже бюллетеней на одном из избирательных участков Дидубийского избирательного округа Тбилиси.

Напомним, что 28 октября в Грузии проходят последние всенародные выборы президента. На пост главы государства претендуют 25 кандидатов. Правящая партия «Грузинская мечта», которая своего кандидата на этот раз не выдвинула, поддерживает независимого кандидата Саломе Зурабишвили. Лидеры правящей партии, включая Бидзину Иванишвили, после сегодняшнего голосования уже заявили, что победу, по их данным, в первом же туре одержит Саломе Зурабишвили.

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