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Лавров: Судьба договора СНВ-3 неясна

Политика

Скорее всего его ждёт судьба Договора по ПРО

Лавров: Судьба договора СНВ-3 неясна
Каспар Давид Фридрих. Туман. 1807

Москва, 28 октября 2018, 15:42 — REGNUM  Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что судьба российско-американского договора СНВ-3 (Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений) остается неясной после того, как власти США заявили о намерении выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом Лавров заявил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», которая транслируется на телеканале «Россия-1».

Лавров напомнил, что Договор по противоракетной обороне (ПРО) давно канул в Лету. При этом в отсутствии какого-либо нового договора по ПРО россия пыталась наладить диалог с США и военным блоком НАТО по этому вопросу, но все эти попытку были безуспешными.

«Уже исчез Договор по ПРО, все наши попытки даже в условиях отсутствия договора наладить какой-то вразумительный диалог с США и натовцами пока не находят отклик, да и ДРСМД скоро исчезнет, не ясна судьба СНВ-3», — сказал Лавров.

При этом глава МИД РФ отметил, что на встрече президента России Владимира Путина с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном американская сторона признала важность ведения двустороннего диалога по всем аспектам стратегической безопасности.

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Российско-американские отношения
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