Выборы президента Грузии не обошлись без драки

Тбилиси, , 15:27 — REGNUM Выборы президента Грузии не обошлись без перебранки и драки, которая на этот раз произошла на 59-м избирательном участке села Имири Марнеульского района.

Активисты от «Единого национального движения» обвинили правящую партию в фальсификации выборов и давлении на избирателей, что и стало поводом для физического противостояния между представителями двух партий.

Соратники экс-президента Михаила Саакашвили утверждали, что депутат от «Грузинской мечты» Тамаз Навериани и представители местных властей находятся на избирательном участке и принуждают всех избирателей голосовать за Саломе Зурабишвили. Как передает с места телекомпания «Рустави-2» со ссылкой на активистов ЕНД, в драке с членами «Грузинской мечты» пострадал представитель оппозиции, которого полиция доставила в больницу. Представители правоохранительных органов уже задержали двух участников этой драки. Они обвиняются в насилии, совершенном на прилегающей к месту голосования территории.

Сам Тамаз Наверян на вопрос журналистов, с какой целью он находится на избирательном участке, ответил, что следит за тем, чтобы выборы прошли в спокойной и объективной обстановке.

Отметим, что в районе компактного проживания азербайджанского населения подобные столкновения между представителями «оппозиции» («Единого национального движения») и «Грузинской мечты» последние годы происходят на каждых выборах. Аналогичные инциденты были зафиксированы в ходе местных выборов 2017 года и парламентских выборов 2016 года.

Напомним, что 28 октября в Грузии проходят последние всенародные выборы президента. На пост главы государства претендуют 25 кандидатов. Правящая партия «Грузинская мечта», которая своего кандидата на этот раз не выдвинула, поддерживает независимого кандидата Саломе Зурабишвили. Лидеры правящей партии, включая Бидзину Иванишвили, после сегодняшнего голосования уже заявили, что победу, по их данным, в первом же туре одержит Саломе Зурабишвили.

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