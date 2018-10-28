США и их союзники продолжают имитацию борьбы с терроризмом в Сирии

Дамаск, , 15:27 — REGNUM Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) сообщила 27 октября о том, что более сорока бойцов Сирийских демократических сил были убиты в конце этой недели во время боевых столкновений с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на востоке Сирии.

По отчету SOHR, террористы убили, как минимум, сорок одного бойца СДС на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор у города Хаджин. Хаджин имеет для ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стратегическое значение и является для организации самым важным опорным пунктом в этой части страны.

Официальный медиа-ресурс террористов «Аль-Амак» подтвердил информацию SOHR, а также опубликовал видео, на котором видны шесть захваченных в плен бойцов Сирийских демократических сил.

Напряженные бои между террористами в районе Хаджина продолжались 25 и 26 октября. Неоднократные попытки СДС взломать оборону террористов у этого города оказались безуспешными.

Следует отметить, что поддержку с воздуха Сирийским демократическим силам оказывает авиация коалиции во главе с США. Бои в районе Хаджина идут уже достаточно длительное время и безрезультатно. Ряд экспертов высказали мнение, что США и их союзники в районе Хаджина занимаются имитацией борьбы с терроризмом, просто тянут время, чтобы придать своему военному присутствию в Сирии некую «легитимность».