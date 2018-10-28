Ситуация в Идлибе накаляется

Дамаск, , 15:17 — REGNUM Радикальные боевики отказались покинуть до 15 октября обозначенную демилитаризованную зону в провинциях Алеппо, Идлиб, Хама и Латакия и продолжают укреплять свои оборонительные позиции. В ответ на нарушение боевиками Сочинского соглашения Сирийская арабская армия подтянула свои резервы к линии фронта в провинциях Хама, Алеппо, Идлиб и Латакия.

В ответ на неоднократные нарушения режима прекращения огня со стороны исламистов провела обстрелы их позиций вдоль линии фронта в провинции Идлиб. Кроме этого, сирийские военные нанесли ракетные удары по линии обороны боевиков в городе Лахая на севере провинция Хама.

Джихадисты также обстреляли ракетами позиции сирийской армии к югу от демилитаризованной зоны. САА нанесла ответные ракетно-артиллерийские удары по районам городов Аль-Таманья и Хан-Шейхун провинции Идлиб.

Взаимные ракетные обстрелы в южном Идлибе продолжаются.

27 октября в Стамбуле состоялась четырехсторонняя встреча по Сирии, в которой принимали участие Турция, Россия, Франция и Германия.