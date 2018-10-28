Австрия лишила гражданства 85 турок

Ариф Асалыоглу, , 15:06 — REGNUM

Согласно газете Hurriyet, министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез во время Второго турецко-немецкого энергетического форума выступил с оценкой двусторонних отношений между странами. Донмез напомнил о том, что Берлин является крупнейшим торговым партнером Анкары, а также отметил, что объем двусторонней торговли в 2017 году достиг 36,4 миллиардов долларов. Министр добавил, что Германия занимает первое место по экспорту в Турции с объемом в 15,1 миллиардов долларов и второе после Китая место по импорту с объемом в 21−22 миллиарда долларов. Донмез заявил, что в Турции работает более 7 тысяч немецких компаний, а также обратил внимание на то, что Германия вкладывает в Турцию прямые иностранные инвестиции в размере около 9,3 миллиардов долларов. «Для того, чтобы в ближайшее время как можно скорее реализовать потенциал сотрудничества в энергетической сфере между двумя странами, мы с моим уважаемым коллегой Альтмайером подпишем договор о наших намерениях. Я искренне верю, что мы будем и дальше развивать наше двустороннее сотрудничество, которое уже достигло определенного уровня, слаженно продолжая работу, о которой говорится в договоре, и ориентируясь на результат. Турецко-германские отношения сумели развить рефлекс, который превращает все кризисы в возможности своим реалистичным и беспроигрышным подходом. Уверен, что отношения между двумя странами придут к гораздо более успешной точке благодаря тем шагам, которые мы предпринимаем в рамках взаимного доверия и взаимопонимания, далекого от здравого смысла и предрассудков», — отметил Донмез.

Выход Трампа из ДРСМД может стать угрозой для всего мира

Как сообщает SamanyoluHaber, президент США Дональд Трамп объявил, что США выходят из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), который был подписан с Советским Союзом во время «холодной войны» и считается одним из важнейших шагов по сокращению угрозы ядерной атаки. Трамп заявил, что Россия «нарушила данное соглашение», и подверг критике своего предшественника Барака Обаму. «Я не знаю, почему президент Обама не пересматривал или не выходил из этого договора. Они нарушают соглашение в течение многих лет», — сказал Трамп. Он также добавил, что Соединенные Штаты «не разрешат России играть с оружием, когда они сами не могут этого сделать».

На этой неделе «охота на ведьм»

По сообщению TR724, в рамках расследования, проведенного Главной прокуратурой города Коджаели, было задержано 17 военнослужащих, четверо их которых находились на службе. В Анкаре было вынесено решение о задержании 20 человек, которые, как установило следствие, пользовались приложением ByLock. 7 подозреваемых задержаны. В результате другой операции в Анкаре было принято решение о задержании 30 человек, работающих в министерстве здравоохранения. В рамках утренних рейдов было арестовано 20 человек. Отделение по борьбе с террором Управления полиции Анкары продолжает судебное разбирательство по этому делу. Отделение по борьбе с террором и организованной преступностью Главной прокуратуры Стамбула провело операцию в отношении пользователей ByLock. В рамках расследования 56 человек были взяты под стражу, а также выдан ордер на обыск и изъятие имущества.

Из Саудовской Аравии поступают признания

В официальном заявлении Эр-Рияда говорится о том, что журналист Джемаль Кашикчи (Хашогги) умер в результате нападения в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Тысячи людей в Турции и во всем мире задают один и тот же вопрос: «Где тело Кашикчи?» Под хештегом на аглийском языке #WhereIsTheBody уже опубликованы сотни записей. В связи с тем фактом, что семья не обладает никакой информацией о том, что стало с телом, предположения международных СМИ о том, что Джемаля после убийства расчленили, набирают силу. Саудовский чиновник в интервью агентству Reuters заявил о том, что они не знают, что случилось с телом. «Саудовцам многое нужно нам объяснить. Необходимо рассмотреть все варианты, включая прекращение продажи оружия Саудовской Аравии», — заявил американский сенатор-республиканец Сассе. «Мы пытаемся найти тело Кашикчи и определить, что произошло», — сказал министр иностранных дел Саудовской Аравии Джубейр. Он рассказал, что Эр-Рияд не знает, каким образом был убит журналист и где находится тело. Министр назвал произошедшее с Кашикчи «большой ошибкой» и повторил, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман не знал об этом инциденте. «Я абсолютно уверен, что наследный принц вовлечен в это дело. Наивно полагать, что он не является частью этого процесса», — заявил Рэнд Пол, сенатор от штата Кентукки. Он указал на то, что именно принц Салман отдал приказ об убийстве Кашикчи: «Без разрешения наследного принца 15 человек не смогли бы поехать в Турцию, чтобы убить одного человека».

Австрия лишила гражданства 85 турок

Как сообщает NTV, в Австрии продолжается расследование в отношении лиц, которые вышли из турецкого гражданства для того, чтобы вступить в австрийское, а затем, несмотря на запрет и не сообщив австрийским властям, вновь вступили в турецкое гражданство, став тем самым двойными гражданами. Вена на сегодня лишила гражданства 85 турок. В отношении почти 100 человек вынесено решение об аннулировании, однако процесс всё еще продолжается. Всего в Австрии сейчас расследуются дела 915 человек.

Три тысячи компаний объявляют конкордато

Обозреватель газеты Hurriyet Эрдал Саглам пишет о том, что в последнее время всё больше и больше компаний просят признать статус конкордато (защита от банкротства), и в ближайшем будущем это приведет к серьезным проблемам в банковском и риэлторском секторе. «Мы видим огромное количество компаний, которые обратились в суд для объявления статуса конкордато из-за того, что они не могут выплатить свои долги. На данный момент было получено более 3 тысяч заявлений о конкордато. Это нарушило баланс турецкой экономики», — отметил Саглам.

Турция откроет консульство в Мосуле

Согласно газете Sözcü, генеральный консул Турции в Багдаде Фатих Йылдыз объявил о том, что по указанию правительства Турции и президента Реджепа Тайипа Эрдогана в ближайшее время в Мосуле будет открыто турецкое консульство. Йылдыз исследовал город, в котором вскоре планируется открытие нового консульства. Он отметил, что были предприняты важные шаги для того, чтобы представительства Турции в Мосуле и Басре начали свою деятельность: «Правительство Багдада завершило процесс по утверждению в Басре, в скором времени вопросы по Мосулу также будут решены».

Крупная турецкая чайная компания продана США

Согласно газете Dünya, Совет по конкуренции одобрил передачу акций крупнейшего производителя чая в Турции Ofçay американской компании Jacobs. «Полная передача акций Of Çaysan Tarım Ürünleri Entegre Tesisleri San. ve Tic. A.Ş. компании Jacobs Douwe Egberts TR Gıda ve Ticaret A.Ş., которая находится под контролем Jacobs Douwe Egberts International B.V., и частичная передача акций Jacobs Douwe Egberts TR Gıda ve Ticaret A.Ş в руки Kasap Ailesi была одобрена Советом», — говорится в заявлении.

«Власти знали о государственном перевороте»

По сообщению Aktif haber, глава Партии центра и профессор права Абдураххим Карслы опубликовал важную информацию: попытка государственного переворота 15 июля 2016 года не была предотвращена вопреки полученным предупреждениям. Карслы сказал: «Мне в руки попала копия дела из прокуратуры Стамбула (дело № 2018/174 149). Заявитель объясняет, что правительство было проинформировано о деятельности, которая разворачивалась перед 15 июля, и никак не предотвратило ее». Профессор отметил, что заявитель предоставил важные данные, обнаруженные им по делу, о котором идет речь — в особенности о том, что самые высшие должностные лица государства были проинформированы о «планировании военного переворота, предстоящих экономических трудностях и сложностях для Турции на международной арене». «Хотя власти и сказали, что они «обратят внимание и сделают всё необходимое», тем не менее они просто молча ждали катастрофу. Почему они ждали, всё это зафиксировано в деле, номер которого я указал. Я молю Аллаха и прошу его, чтобы истина как можно скорее всплыла на поверхность», — добавил Карслы.

Назначена дата местных выборов

Согласно NTV, решение Центральной избирательной комиссии Турции в отношении выборов было опубликовано в «Официальном вестнике». Таким образом, стала известна точная дата проведения местных выборов в 2019 году. Выборы состоятся 31 марта 2019 года. Между тем альянс, который хотели образовать на местных выборах правящая Партия справедливости и развития (ПСР) и Партия националистического движения (ПНД), рухнул в результате конфликта. Лидеры, несмотря на жесткие заявления, утверждают, что «Народный альянс», образованный во время основных выборов, продолжает свое существование.

Сирийский саммит в Стамбуле

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын сделал заявление по поводу саммита по Сирии в Стамбуле, в котором приняли участие лидеры Российской Федерации, Германии и Франции. Об этом сообщает NTV. «На этом саммите нашей главной целью было сосредоточиться не на военном, а на политическом решении вопроса, на том, какие новые формулы мы можем создать, опираясь на этот принцип. В этом контексте президент Эрдоган выступил с оценками по вопросу предотвращения нарушения режима и защите договора по Идлибу. Важнейшим конкретным результатом этого саммита является разъяснение шагов, которые необходимо предпринять для достижения политического решения и определения маршрута. Одним из важных вопросов, затронутых на саммите, стало создание конституционной комиссии, учреждение структуры, которая сможет создать новую для Сирии Конституцию», — отметил Калын.