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В Бразилии стартовал второй тур президенских выборов

Политика

Будущий глава государства будет занимать этот пост в течение четырёх лет

Бразилиа, 28 октября 2018, 15:23 — REGNUM  Второй тур президентских выборов начался в Бразилии, сообщает 28 октября агенство AFR.

Голосование на большинстве избирательных участков страны стартовало в 14:00 по московскому времени.

Участие в голосовании является обязательным для граждан Бразилии от 18 до 69 лет. Граждане старше 70 лет, подростки 16−17 лет и неграмотные граждане страны, согласно бразильскому законодательству голосуют по желанию.

Бразильцам предстоит выбор между кандидатом от левой Партии трудящихся Фернанду Аддадом и сторонником ультраправых консервативных взглядов Жаиром Болсонару, кандидатуру которого выдвинула Социал-либеральная партия.

Отмечается, что по итогам предварительного опроса, проведенного институтом общественного мнения, фаворитом президенских выборов является ультраправый кандидат.

Напомним, что первый тур президентских выборов состоялся в Бразилии 8 октября текущего года.

Читайте ранее в этом сюжете: Президента Бразилии определит второй тур выборов

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