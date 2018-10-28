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Сухопутным войскам США нужно поколение Z

Политика

Сухопутные войска США запустили новую рекламную кампанию для привлечения на военную службу молодого поколения, поколения Z

Вашингтон, 28 октября 2018, 14:51 — REGNUM  Новостной ресурс Military.com сообщил, что Сухопутные войска США недавно запустили новую маркетинговую кампанию под названием «Warriors Wanted» («Разыскиваются воины»). Эта кампания направлена на поколение Z. Рекламные материалы выпущены в виде коротких цифровых объявлений, которые даются в социальных сетях и на кабельном телевидении.

На первом видео, которое демонстрировалось в кабельных сетях, показывались военнослужащие 75-го полка рейнджеров, быстро спускающихся по веревкам с вертолета для боя в городе.

Все рекламные ролики для кампании были сняты в Форт Кэмпбелл, штат Кентукки. Они будут транслироваться по таким сетям, как TBS, TNT, ESPN и AMC. В роликах снимались военнослужащие 75-го полка рейнджеров, 101-й воздушно-десантной дивизии, 5-й группы специального назначения и 160-го авиационного полка специальных операций.

По мнению маркетологов армии США, поколение Z всегда ищет сторонней проверки всего, что видит или слышит, его представители выходят в социальные сети и обсуждают это. Первые показы роликов получили много положительных отзывов сразу же, в течение первых 24 часов, большинство показателей, оценивающих результативность рекламы, оказались выше средних значений.

В целом, главная задача подобных маркетинговых кампаний обеспечить приток в Сухопутные войска США не менее шести тысяч рекрутов в год.

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Вооруженные силы США
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