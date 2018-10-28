СМИ: Трамп отказался поехать в Индию на празднование Дня Республики

Нью-Дели, , 13:28 — REGNUM Президент США Дональд Трамп отказался от приглашения индийских властей посетить в качестве главного гостя Индию во время следующего празднования Дня Республики, которое должно состоятся 26 января 2019 года. Об этом сегодня, 28 октября, сообщает NDTV со ссылкой на неназванные источники.

По данным телеканала, власти США уже несколько раз давали понять представителям властей Индии, что им не стоит ждать Трампа зимой 2019 года на празднике Дня Республики. При этом индийская сторона пока не делала никаких официальных заявлений на этот счет.

Посольство США в Нью-Дели заявило, что анонсировать зарубежные поездки президента США входит в прерогативы исключительно Белого дома.

Отказ Трампа от посещения Индии происходит на фоне нарастания противоречий между Индией и США. Вашингтон требует от Нью-Дели отказаться от закупок иранской нефти, но Индии не чем её заменить. Также США требуют от Индии не закупать российские оружие и грозят санкциями, но Индии российские оружие жизненно необходимо, так как эффективное собственное производство наладить не удается.

Стоит отметить, что приглашение президента США на празднование Дня Республики в Индии носит знаковый характер, так как Индия получила независимость от Британской империи во многом благодаря политике американского президента Франклина Делано Рузвельта.