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Китай будет выдавать визы «по прибытию» для граждан Бангладеш

Политика

Представители КНР и Бангладеш заключили двустороннее соглашение, предусматривающее возможность оформления въездных виз в КНР для граждан Бангладеш в упрощенном порядке

Дакка, 28 октября 2018, 13:48 — REGNUM  В ходе официального визита министра общественной безопасности КНР Чжао Кэчжи в Бангладеш китайская и бангладешская стороны заключили ряд двусторонних соглашений, в числе которых есть и договор об упрощении визового режима между двумя странами. По информации бангладешского новостного издания «Дойник иттефак», на встрече присутствовали 47 участников: 23 представителя правительства Бангладеш и 24 высокопоставленных члена китайской делегации.

По окончании встречи между двумя сторонами были подписаны четыре договора. Согласно двум из них, Китай предоставит Бангладеш помощь в обучении и вооружении сотрудников бангладешских служб безопасности. Также КНР готова предоставить бангладешским спецслужбам технологическую помощь и профессиональную подготовку их сотрудников с целью противодействия киберугрозам.

Министр общественной безопасности КНР Чжао Кэджи прибыл в Бангладеш с трёхдневным визитом и пробудет в столице государства — Дакке — до 28 октября включительно.

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Зарубежная хроника
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