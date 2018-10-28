Китай будет выдавать визы «по прибытию» для граждан Бангладеш

Дакка, , 13:48 — REGNUM В ходе официального визита министра общественной безопасности КНР Чжао Кэчжи в Бангладеш китайская и бангладешская стороны заключили ряд двусторонних соглашений, в числе которых есть и договор об упрощении визового режима между двумя странами. По информации бангладешского новостного издания «Дойник иттефак», на встрече присутствовали 47 участников: 23 представителя правительства Бангладеш и 24 высокопоставленных члена китайской делегации.

По окончании встречи между двумя сторонами были подписаны четыре договора. Согласно двум из них, Китай предоставит Бангладеш помощь в обучении и вооружении сотрудников бангладешских служб безопасности. Также КНР готова предоставить бангладешским спецслужбам технологическую помощь и профессиональную подготовку их сотрудников с целью противодействия киберугрозам.

Министр общественной безопасности КНР Чжао Кэджи прибыл в Бангладеш с трёхдневным визитом и пробудет в столице государства — Дакке — до 28 октября включительно.