Советник по безопасности Индии: мы движемся к войне четвертого поколения

Нью-Дели, , 13:30 — REGNUM «Мы можем столкнуться с «бесконтактными» войнами, для этого мы должны иметь передовые военные технологии», — заявил на лекции в память одного из основателей независимости Индии Сардара Пателя советник по безопасности Индии Аджит Довал.

Политик также добавил, что большие армии и владение передовым оружием не будут гарантировать успех в войне будущего.

По информации индийского новостного агентства Ani, Аджит Довал также коснулся вопросов политики правительства Нарендры Моди.

Все военное оборудование должно на сто процентов соответствовать передовым технологиям, в этом и заключается политика действующего правительства, отметил политик.

«Если мы хотим стать великой державой, тогда наша экономика должна быть мощной и конкурентоспособной. Это может быть достигнуто, если мы будем ставить в приоритет технологии», — добавил советник по безопасности.