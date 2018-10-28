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Партия власти: граждане Индии более зрелые чем лидер оппозиции Рахул Ганди

Политика

В Индии в преддверии выборов разгорается очередной коррупционный скандал

Нью-Дели, 28 октября 2018, 16:05 — REGNUM  На фоне разгорающегося коррупционного скандала вокруг одного из высокопоставленных сотрудников центрального бюро расследований Индии, представитель правящей партии ответил на обвинения лидера оппозиционной партии Рахула Ганди.

«Граждане Индии более зрелые, чем Рахул Ганди. Он страдает от галлюцинаций. Страна еще никогда не видела такого незрелого политика», — заявил официальный представитель Индийской Народной Партии — «Бхаратия Джаната Парти» (БДП) Пракаш Джавадекар.

Политик также добавил, что лидер Индийского Национального Конгресса — «Бхаратия Раштрий Конгресс» (ИНК) Рахул Ганди ежедневно обманывает своих избирателей.

По информации индийского новостного агентства Ani, Пракаш Джавадекар заявил, что обвинения лидера ИНК в сторону правительства Нарендры Моди являются полной ложью.

«ИНК продолжают распускать дезинформацию по поводу сделки о Рафалях, а также по поводу коррупционного скандала вокруг одного из директоров центрального бюро расследования Индии», — добавил политик.

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Зарубежная хроника
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