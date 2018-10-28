ЕС потребовал от президента Камеруна восстановить единство в стране

Яунде, , 13:08 — REGNUM Европейский союз на этой неделе призвал избранного президента Камеруна Пола Бийю, объединить население, прекратить беспорядки и решить проблемы внутри страны, возникшие после всеобщих выборов 7 октября.

В особенности это касается остающейся нерешенной проблемы сепаратистских англоязычных районов Камеруна, в которых до сих пор продолжаются беспорядки. По информации новостного агентства RFI Kiswahili, протестующие полностью отвергают статистические данные правительства, в которых говорится о смерти 10 человек в результате вооруженных противостояний.

Свидетели утверждают, что столкновения между силами безопасности Камеруна и сепаратистами, борющихся за независимость своего региона, привели к гибели преподавателя из Университета Бамбили 25 октября в городе Бамбили.

«Профессор Мбуфонг был застрелен по пути на работу. Он умер вскоре после того, как был доставлен в больницу города Баменда» — источник информации новостным агентством не сообщается.