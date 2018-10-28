Власть на Украине боится потерять контроль над Закарпатьем

Киев, , 12:53 — REGNUM Власти Украины в недалеком будущем могут потерять контроль над Закарпатьем. Об этом в интервью украинскому порталу «Обозреватель» заявил глава так называемого «министерства по вопросам временно оккупированных территории Украины» Георгий Тука.

По словам Туки, с момента обретения Украиной независимости три региона страны — Крым, Донбасс и Закарпатье — были отданы «на откуп» местным элитам в обмен на их лояльность киевским властям.

«Две территории мы фактически потеряли, Закарпатье пока еще нет, но я абсолютно согласен с тем, что мы теряем те территории, где не было политики центральной власти», — сказал Тука.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Крым вернулся в состав России после того, как в Киеве в начале 2014 года был совершен государственный переворот. На полуострове прошел референдум о самоопределении по результатам которого подавляющее большинство крымчан высказались за выход из состава Украины и возвращение в состав России.

Киев референдум не признает и продолжает считать Крым своей территорией, которую якобы «оккупировала» Россия.

Одновременно с крымскими событиями в Донбассе местные жители не стали мириться с государственным переворотом в Киеве и провозгласили независимость. Были образованы два государства — Донецкая и Луганская Народные Республики. Против них Киев двинул войска и началась гражданская война, которая не утихает до сих пор.

В ЗАкарпатье проживают этнические венгры, и политики в Будапеште периодически делают весьма недвусмысленные намеки, которые содержат претензии на эту территорию. Жителям Закарпатья венгерские дипломаты даже раздают паспорта Венгрии.