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Оппозиционный лидер Зардари: мы не хотим свергать правительство Пакистана

Политика

Бывший президент Пакистана и председатель «Пакистанской народной Партии Асиф Али Зардари сообщил о готовности участвовать в оппозиционной всепартийной конференции

Исламабад, 28 октября 2018, 14:16 — REGNUM  27 октября бывший президент Пакистана и председатель «Пакистанской народной Партии Асиф Али Зардари сообщил журналистам, что поддерживает идею муфтия Фазала ур-Рехмана, лидера оппозиционной партии «Джамиат-улема-э-Ислам (Фазал)» собрать Всепартийную конференцию оппозиционных партий.

Зардари добавил, что хотя его партия присоединится к конференции, она не намерена «свергать правительство». Асиф Али Зардари признал, что столкнулся с давлением правящей партии «Техрик-э-Инсаф» («Движение за справедливость»), которое выразилось в судебных разбирательствах.

Зардари, по некоторым данным, второй по богатству человек в Пакистане, заявил, что не просил у правительства «Указа о национальном примирении», который прекратил бы все антикоррупционные расследования.

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Зарубежная хроника
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