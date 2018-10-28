Оппозиционный лидер Зардари: мы не хотим свергать правительство Пакистана

Исламабад, , 14:16 — REGNUM 27 октября бывший президент Пакистана и председатель «Пакистанской народной Партии Асиф Али Зардари сообщил журналистам, что поддерживает идею муфтия Фазала ур-Рехмана, лидера оппозиционной партии «Джамиат-улема-э-Ислам (Фазал)» собрать Всепартийную конференцию оппозиционных партий.

Зардари добавил, что хотя его партия присоединится к конференции, она не намерена «свергать правительство». Асиф Али Зардари признал, что столкнулся с давлением правящей партии «Техрик-э-Инсаф» («Движение за справедливость»), которое выразилось в судебных разбирательствах.

Зардари, по некоторым данным, второй по богатству человек в Пакистане, заявил, что не просил у правительства «Указа о национальном примирении», который прекратил бы все антикоррупционные расследования.