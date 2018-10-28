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Делегация ОАЭ провела экономические переговоры в Пакистане

Политика

ОАЭ планируют открыть нефтеперерабатывающий завод в Пакистане, а также помогут справиться с водным кризисом в стране

Делегация ОАЭ провела экономические переговоры в Пакистане
Sebastian Zwez
Шах Мехмуд Куреши

Исламабад, 28 октября 2018, 16:10 — REGNUM  Исламабад посетила делегация Объединенных Арабских Эмиратов для проведения экономических переговоров. По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV со ссылкой на министра иностранных дел Пакистана Шаха Мехмуда Куреши, представители Объединенных Арабских Эмиратов выразили желание построить крупный нефтеперерабатывающий завод в Пакистане. Кроме того, в планах Эмиратов — создать на территории Пакистана заводы по переработке фруктов.

Кроме того, по словам министра иностранных дел, в ходе переговоров обсуждалась возможность прямой финансовой помощи Пакистану. Ранее, Саудовская Аравия обещала предоставить Пакистану кредит на сумму 6 миллиардов долларов.

Шаха Мехмуд Куреши также сообщил, что представители ОАЭ обещали помочь Пакистану в строительстве очистных сооружений.

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Зарубежная хроника
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