Правительство Пакистана: лидер оппозиции Наваз Шариф отправится в тюрьму

Исламабад, , 12:58 — REGNUM Министр информации и телерадиовещания Пакистана Фавад Чаудхри на своей странице в социальной сети Твиттер выразил позицию правительства относительно антикоррупционных дел.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, Фавад Чаудхри сожалеет, что дела, подобные процессу против Наваза Шарифа, рассматриваются так долго. По словам министра, не менее 50 высокопоставленных пакистанцев со временем будут посажены в тюрьму по обвинению в коррупции, в том числе и Наваз Шариф.

Бывший премьер-министр Пакистана, лидер оппозиционной партии «Пакистанская Мусульманская Лига (Наваз)» Наваз Шариф был осужден на 10 лет по обвинению в коррупции, однако позднее отпущен под залог. На данный момент, рассматриваются еще два уголовных дела, в которых Шариф проходит в качестве главного обвиняемого.