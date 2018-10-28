Правительство Южной Кореи настаивает на приезде Ким Чен Ына в этом год

Сеул, , 14:14 — REGNUM 27 октября министр иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва заявила, что правительство страны прилагает усилия для того, чтобы визит лидера КНДР Ким Чен Ына состоялся уже в этом году. Об этом сообщает южнокорейский новостной портал KBS. В то же время, вторая встреча Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа запланирована не ранее 2019 года.

Визит руководителя Северной Кореи в Южную должен стать историческим: в апреле 2018 года Ким Чен Ын впервые в истории пересек границу между КНДР и Республикой Корея, а теперь прибудет в Сеул с официальным визитом. Причём правительство Республики Корея все же настаивает на визите Ким Чен Ына уже в этом году, так как это будет иметь большое символическое значение и сыграет позитивную роль в развитии отношений двух стран. Также этот визит поспособствует поддержанию мира на Корейском полуострове и развитию процесса ядерного разоружения Северной Кореи, убеждена министр Кан Гён Хва.

В сентябре 2018 года президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин прибыл в Пхеньян с официальным визитом и пригласил лидера КНДР в Сеул.