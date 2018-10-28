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Главы ООН, ЕС и КАС поздравили нового президента Эфиопии Сахлеуорк Зэуде

Политика

Должностные лица Комиссии Африканского союза (КАС), Европейского союза (ЕС) и Организации Объединенных Наций (ООН) направили поздравительные послания новоизбранному президенту Эфиопии Сахлеуорк Зэуде

Главы ООН, ЕС и КАС поздравили нового президента Эфиопии Сахлеуорк Зэуде
ITU Pictures
Сахлеуорк Зэуде

Аддис-Абеба, 28 октября 2018, 17:27 — REGNUM  Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, Председатель КАС Муса Факи Мохаммад и пресс-секретарь ЕС поздравили экс-посла Эфиопии при ООН и нового президента страны Сахлеуорк Зэуде с назначением. Об этом сообщает 27 октября эфиопское новостное агентство The Ethiopian Herald.

Должностные лица подчеркнули, что избрание женщины-президента будет являться ориентиром для обеспечения гендерно-равного участия женщин и мужчин в политической системе африканских стран.

Председатель Комиссии АС Мусса Факи сказал, что впервые в долгой и гордой истории Эфиопии женщина занимает пост главы государства. Он также подчеркнул, что доверие, оказанное президенту Сахлеуорк, является источником гордости не только для Эфиопии, но и для континента в целом.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил поздравительное послание президенту в котором подчеркнул, что африканский континент демонстрирует то, что участие женщин и их лидерство в политике имеют решающее значение для упрочения мира.

Представитель Европейского союза также поздравил президента с назначением на должность президента Эфиопии. Пресс-секретарь сказал, что это еще один признак успеха Эфиопии на пути к реализации полномасштабной внутренней реформы.

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Зарубежная хроника
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