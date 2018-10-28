Премьер Эфиопии встретился с главой Международной организации по миграции

Аддис-Абеба, , 12:54 — REGNUM Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед провел встречу с генеральным директором Международной организации по миграции (МОМ) Антонио Виторино, на которой высоко оценил работу организации и приверженность МОМ к упорядоченному и гуманному управлению процессами миграции в стране. Об этом сообщило 27 октября эфиопское информагентство The Ethiopian Herald.

Премьер подчеркнул необходимость дальнейшего расширения и углубления участия МОМ в своей работе в Эфиопии. В частности, демобилизации и последующей реинтеграции разоруженных оппозиционных политических партий и группировок, оказания помощи внутренним вынужденным переселенцам, укреплению участия диаспоры страны во внутренних делах, противодействию нелегальной миграции и борьбе с ней.

Антонио Виторино в свою очередь приветствовал прилагаемые премьер-министром усилия по проведению реформ, в результате которых он установил мир с Эритреей. Оно также поблагодарил его за усилия по расширению прав и возможностей женщин, включая установление гендерного равенства в новом кабинете министров и назначение первой в истории страны женщины на пост президента Эфиопии.