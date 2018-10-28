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Путин направил приветствие делегатам X съезда «Справедливой России»

Политика

Партия всегда открыта для конструктивной дискуссии по вопросам развития страны

Путин направил приветствие делегатам X съезда «Справедливой России»
Иллюстрация: Spravedlivo.ru
Сергей Миронов

Москва, 28 октября 2018, 12:15 — REGNUM  Президент Российской Федерации Владимир Путин направил приветствие делегатам и гостям X съезда политической партии «Справедливая Россия». Телеграмма опубликована сегодня, 28 октября, на сайте Кремля.

В телеграмме с приветствием Путин отметил, что политическая партия «Справедливая Россия» объединяет своих сторонников на основе ценностей социальной справедливости и патриотизма. Кроме того, российский лидер считает, что партия на протяжении многих лет играет весомую роль в политической жизни российского общества.

Президент подчеркнул, что представители «Справедливой России» трудятся в органах власти всех уровней — от муниципального до федерального.

«И в своей деятельности неизменно уделяют приоритетное внимание таким важным проблемам, как защита прав и интересов граждан, повышение благосостояния людей, укрепление института семьи и воспитание подрастающего поколения», — пишет Владимир Путин.

Российский лидер также отметил, что «Справедливая Россия» всегда открыта для конструктивного диалога и взаимодействия со всеми ответственными общественными силами по ключевым вопросам развития страны. И это крайне важный факт.

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